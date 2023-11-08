ميلان يثأر من باريس ويشعل مجموعة الموت بدوري الأبطال

حقق ميلان الإيطالي فوزاً غالياً على حساب ضيفه باريس سان جيرمان، (2-1) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

دخل ميلان المباراة بتشكيلة تضم، ماينان، ثيو، توموري، ثياو، كالابريا، ريجنديرز، موسى، لوفتوس شيك، بوليسيتش، لياو، جيرو.

في المقابل ضمت تشكيلة باريس كلا من، دوناروما، لوكاس، سكرينيار، ماركينيوس، حكيمي، فيتينيا، أوجارتي، إيمري، ديمبلي، مواني، مبابي. الشوط الأول جاءت المباراة جيدة من الناحية الفنية وشهدت هجوما مفتوحا من الجانبين، وتقدم باريس سان جيرمان أولاً بهدف اللاعب ميلان سكرينيار في الدقيقة 9، وتمكن ميلان من تسجيل التعادل بواسطة البرتغالي رفائيل لياو في الدقيقة 12.

الشوط الثاني حاول ميلان الاعتماد على الهجوم المرتد السريع في المساحات الخالية بحثا عن هدف ثاني وبالفعل نجح المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة عدة محاولات من الجانبين، لكنها لم تتحول لهز الشباك ، بسبب عدم خطورة تلك المحاولات وافتقارها للنهاية الجيدة.

وكانت مباراة الجولة الثالثة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان (3-0) على ميلان.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يملك ميلان 5 في المركز الثالث، ويتصدر بوروسيا دورتموند المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.