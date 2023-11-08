لبنان يعتزم استيراد 60 ألف طن قمح تحسبا لحصول أي طارئ

أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، اليوم الأربعاء،عن إجراءات استباقية لاستيراد كميات إضافية من القمح تكفي أربعة أشهر في حال حصول أي أمر طارئ.

وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم ، اجتماعاً للجنة الوزارية للأمن الغذائي، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وقال الوزير سلام، بعد الاجتماع، "إننا اتخذنا إجراءات استباقية باستيراد كميات أكبر بشكل سريع جداً، وطلبنا تعاون كافة الوزارات المعنية بإنهاء المعاملات لاستيراد ما يقارب نحو 60 ألف طن ليكون لدينا مخزوناً يكفي نحو أربعة أشهر في حال حصول أي أمر طارئ".

وأشار إلى أن "موضوع استيراد القمح يسير على الطريق الصحيح، والتمويل موجود بالتنسيق مع البنك الدولي، ولا وجود لأي أزمة تتعلق بموضوع كميات القمح والطحين الموجودة خلال هذه الفترة."

وعن كافة المواد الغذائية الأخرى، أعلن سلام أنه " تم التشديد على الإسراع في المعاملات وعدم تأخير دخول أي بضائع من أي مرفق أكان في مرفأ بيروت أو طرابلس أو مطار بيروت، فالمطلوب هو الاستعجال بإدخال البضائع ضمن الأصول والقوانين المرعية الإجراء، والإسراع بالفحوصات وإصدار النتائج، لأن هناك رهاناً على الوقت".

وأضاف: "هناك تطمينات من المستوردين تفيد بأن هناك بضاعة تكفي لثلاثة أشهر، وهناك بضاعة سترد تكفي لأربعة أشهر مقبلة على أساس حصول تنسيق كامل بين الوزارات المعنية لإدخال البضائع وإيصالها إلى الأسواق اللبنانية".

يذكر أن الحكومة اللبنانية وضعت خطة طوارئ لتكون جاهزة إذا نفّذت إسرائيل تهديداتها وشنت حرباً على لبنان، وتحاكي الخطة عملية نزوح أعداد كبيرة من المواطنين من جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان ، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة بعد عملية " طوفان الأقصى".