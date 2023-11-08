قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن الهدف الإسرائيلي المعلن بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وهم ولن يحدث.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء: «الهدف الإسرائيلي بالقضاء على حماس وهم ولن يحدث، ستظل حماس موجودة في المعادلة السياسية والعسكرية ولن تفنى، حتى لو كان بيننا وبينهم خلافات في الماضي».

وذكر أن «إسرائيل ستدرك تلك الحقيقة عندما تمتد الحرب إليها، وبما يؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي»، مشددًا على أهمية اغتنام الفرصة في القمة العربية المقبلة لتوحيد القوى الفلسطينية.

وأضاف أن مصر عامل أساسي في توحيد القوى الفلسطينية بسبب خبرتها في الملف، لافتًا إلى أهمية دورها كـ«شريان حياة» للقطاع المحاصر.

وأوضح أن كل المساعدات الإنسانية والإغاثية تخرج من مصر عبر منفذ رفح، قائلًا إن القاهرة لها دور كبير في تقديم المساعدات الطبية وعلاج الجرحى واستقبالهم بالمستشفيات.

ورأى بأن «الاستثمار في الصمود الفلسطيني من شأنه تعزيز الترفع عن الخلافات العقائدية والسياسية، ومحاولة الوصول إلى مفاهيم واحدة بين الفلسطينيين».

وتابع: «القضية لن تضيع نتيجة التهجير وإنما الخلاف الفلسطيني – الفلسطيني»، مؤكدًا أن «تمسك الفلسطينيين في غزة بأرضهم تحت وطأة القصف والعنف الإسرائيلي، دلالة كبيرة أن الشعب صامد وراغب في الحفاظ على قضيته ومنع تصفيتها أي شكل».