إسرائيل: ممثلو أسر الرهائن يؤيدون دعوة بايدن بوقف مؤقت للقتال في غزة

قال ممثلو الأسر التي تحتجز حركة حماس أفرادا منها كرهائن في غزة، إنهم يؤيدون دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى وقف مؤقت للقتال في غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وأوضح ممثلو أسر الرهائن، "نؤيد أي مبادرة من أجل بدء وقف /مؤقت للقتال مقابل إطلاق سراح الرهائن، كما نطالب الحكومة بالثبات على مبدأ أن يكون أي وقف، سواء كانت لفترة قصيرة أو طويلة، مشروط بالإفراج الفوري عن الرهائن".

وكان بايدن، قد بحث في وقت سابق، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إمكانية إعلان "توقفات تكتيكية" للقتال في قطاع غزة، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيت الأبيض.

يأتي ذلك في ظل استمرار الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد قيام حركة حماس في السابع من الشهر الماضي، بعملية "طوفان الأقصى"، التي تضمنت شن هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوبي "فلسطين المحتلة"، بالاضافة إلى احتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.