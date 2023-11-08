المركزي الألماني يقترح إسناد مراقبة الماليات العامة بالاتحاد الأوروبي إلى مؤسسة مستقلة

اقترح محافظ البنك المركزي الألماني يوأخيم ناجل نقل مهمة مراقبة الماليات العامة في الاتحاد الأوروبي إلى مؤسسة مستقلة، وذلك في إطار النقاش الدائر حول إصلاح القواعد المشتركة للديون داخل التكتل.

ووفقا لنص خطاب يعتزم ناجل إلقاءه في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء، قال محافظ المركزي الألماني: "ذلك أن من الممكن تحسين الامتثال من خلال عدم تسييس، عملية المراقبة"، وساق مثالا على مثل هذه المؤسسة بمظلة إنقاذ اليورو (إي إس إم).

ويجري نقاش حاليا حول إصلاح حزمة النمو والاستقرار في الاتحاد الأوروبي، وهي الحزمة التي تم تعليق قواعدها السارية حاليا حتى عام 2024 بسبب جائحة كورونا والهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتنص الحزمة بشكل أساسي على وضع حد للديون في دول الاتحاد الأوروبي بحيث لا تتجاوز سقف الـ 60% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة كما تنص على تقليص نسبة العجز في ميزانية كل دولة إلى ما دون الـ 3%.

وكانت المفوضية الأوروبية قدمت مقترحا قانونيا في الربيع الماضي دعت فيه إلى إفساح المزيد من المرونة أمام الدول الأعضاء المثقلة بالديون في تخفيض الديون والعجز.

وبدلا من تطبيق تعليمات موحدة، ترغب المفوضية في الاعتماد على طرق فردية لكل بلد من بلدان التكتل لتخفيض ديونه وعجزه على المدى الطويل.

وعلق ناجل على مقترح المفوضية منتقدا وقال إن المقترح الإصلاحي يتيح مجالا كبيرا للتفسير والتقدير "وهذا يهدد بمزيد من الإضعاف للتأثير الملزم للقواعد المالية"، ورأى أن من الضروري وضع "معايير دنيا محددة وغير قابلة للتفاوض".