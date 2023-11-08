تعطلت العديد من القطاعات العاملة بالكيان الإسرائيلي منذ نشوب الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي؛ ما أدى إلى ارتفاع البطالة داخل المجتمع الإسرائيلي، وذلك وفقا لأحدث الإحصائيات التي توضح المعاناة التي نالت من المستوطن الإسرائيلي خلال شهر كامل.

وذكر موقع جلوبز الإسرائيلي، نقلا عن الهيئة الإسرائيلية المركزية للإحصاء، أن معدلات البطالة زادت بنحو 600% من 12 ألفا و500 شخص في الشهر السابق للحرب إلى 70 أألف بعد شهر من نشوب الحرب.

وأشارت الإحصائية، إلى أن قرابة نصف العاطلين من الأشخاص العائلين لأسرهم، والذين كانوا لا يتجاوزون ربع العاطلين قبيل الحرب، وقدرت نسب الأشخاص الذين توقفت رواتبهم خلال الحرب 1500 شخص يوميا.

وذكرت الإحصائية، أن الأربعاء الماضي وحده شهد توقف رواتب 5000 موظف إسرائيلي.