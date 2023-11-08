الجيش الجزائري: ضبط 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و12 قنبلة تقليدية الصنع

أعلن الجيش الجزائري، ضبط 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و12 قنبلة، و199 مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من المدن على مدار أسبوع.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم الأربعاء - أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر الجاري، من ضبط 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلا عن كشف وتدمير 12 قنبلة تقليدية الصنع ورشاشين من نوع "كلاشنيكوف"، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.



وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 67 تاجر مخدرات، و كمية من المواد المخدرة، وأكثر من 327 ألف قرص مخدر.



وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في القبض على 199 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.