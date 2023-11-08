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متحدث الخارجية الأمريكية: حتى الآن واشنطن لا تتحدث عن هدنة في غزة

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 11:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 11:45 م

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية صامويل ويربيرج، إن جهود واشنطن نجحت في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، وإطلاق سراح عدد من المحتجزين الإسرائيليين والأمريكيين.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن «التواصل يومي مع الجانب الإسرائيلي والأطراف الأخرى؛ للوصول إلى وقفات إنسانية مؤقتة أخرى في غزة».

ولفت إلى «بذل بلاده كل ما بوسعها لإيصال المساعدات الإنسانية»، مجيبًا عن إمكانية الاقتراب من إقرار الهدنة: «حتى الآن لا نتحدث عن هدنة، من الصعب حدوث هدنة بين دولة ومجموعة إرهابية شنت هجوم ٧ أكتوبر»، وفقًا لتعبيره.

وبسؤاله عن الاقتراب من تطبيق إيقاف إطلاق نار مؤقت لأغراض إنسانية، عقب: «رأينا بعض الوقفات الإنسانية المؤقتة في الأسابيع الماضية، هذا أمر نرعاه يوميًا ونجري نقاشات مع الدول المحيطة بشأن الملف».

وأكد أن الولايات المتحدة ضد فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيهم ولا تدعمها، مضيفًا: «هذا الموقف الرسمي من واشنطن وكل القادة العرب؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن والرئيس الفلسطيني، ونبذل كل ما بوسعنا لإيصال المساعدات للشعب داخل أراضيه

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