قال المدير التنفيذي الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود الدكتور أحمد الدخيري، إن «الوضع في غزة مأساوي وأليم»، لافتًا إلى عجز اللسان عن وصفه.



وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء: «زملاؤنا داخل القطاع يخبروننا بشأن الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعشونها داخل المراكز الصحية ومراكز الإيواء والمخيمات».



وتابع: «القذائف تسقط على رؤوس العاملين في المؤسسات الصحية والواجب حمايتها طوال الوقت»، مشيرًا إلى أن «نقص الوقود يعيق إجراء العمليات الجراحية، كما أنه يمنع عمل محطات تحلية المياه أو وصول الإمداد الطبي الذي يسمح بتقديم الخدمات الصحية».



وأشار إلى تعرض أكثر من 190 موظفًا للاستهداف أثناء أداء عملهم في سيارات الإسعاف أو المستشفيات، مضيفًا: «إخلاء المستشفيات والتهجير القسري منع إمكانية التواصل مع موظفينا، فضلًا عن عدم توفير ممر آمن للوصول إلى مراكز عملهم».



ودعا إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، الذي كان يستقبل في المتوسط ما يزيد على 500 شاحنة تحمل المواد الأساسية يوميًا، لافتًا إلى أن «الإجراءات البيروقراطية من الجانب الإسرائيلي، أدت إلى دخول أقل من 80 شاحنة يوميًا».





