مسئول أممي: العملية الإسرائيلية في غزة «جريمة حرب»

قال المقرر الأممي المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، إن مطالبة أكثر من مليون شخص من سكان غزة بالنزوح من الشمال إلى الجنوب، يعد "انتهاكا" للقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان حول الهجمات الإسرائيلية المكثفة المتواصلة ضد قطاع غزة المحاصر، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشار راجاغوبال، إلى أن "شن عملية عسكرية في غزة مع العلم أنها ستدمر البنية التحتية والمساكن المدنية يُعد جريمة حرب".

وشدد على "ضرورة تحرك العالم فورًا من أجل إنهاء الهجمات المرعبة والجماعية التي تستهدف المساكن المدنية والبنية التحتية وتؤثر على حياة الناس".

وذكر المقرر الأممي أن "القصف المنهجي أو واسع النطاق للمساكن والمرافق المدنية والبنية التحتية محظور تمامًا، بموجب القانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي، وقانون حقوق الإنسان".

ولفت إلى أن مثل هذه الأعمال تدرج تحت "جرائم الحرب".

وأضاف "هذه الأفعال ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، عندما توجه ضد السكان المدنيين".

وشدد المسؤول الأممي على أن "المباني السكنية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس والكنائس والمساجد ومرافق البنى التحتية ومخيمات اللاجئين ليست أهدافًا عسكرية".

وأردف "كما أن مساكن المدنيين في إسرائيل مشمولة في هذا النطاق وتعتبر مهاجمتها من غزة أو من أي مكان آخر جريمة حرب".