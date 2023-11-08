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نظمت منظمة Boat Peace، السلام العالمية، مؤتمر بساحة مصر بمحافظة بورسعيد، وذلك تحت شعار اوقفوا قتل غزة، وردد اليابانيين، هتاف "انقذوا غزة، والحرية للفلسطينيين"، وذلك بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين.

وقالت المتحدثة باسم مؤسسة مركز السلام، إن هناك شعورا برعب لخسائر الأرواح مطالبة بوقف إطلاق النار الفورى، موضحة أن القنابل تنزل على مناطق سكنية، وتستهدف المدنيين والأطفال، ذكرت أن حصار غزة لمدة 16 عاما وحصارها وحرمانها من الأكل ومواد الطاقة.

وطالب بوقف غير مشروط لإطلاق النار، وإنقاذ كل الأرواح.

وكان ميناء بورسعيد السياحي، استقبل السفينة Pacific world والتي ترفع علم وقف قتال غزة والسفينة تابعة لمنظمة Boat Peace قارب السلام العالمية اليابانية.