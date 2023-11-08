أمين الأمم المتحدة: العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة خاطئة إلى حد كبير

قال الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن حركة حماس ارتكبت انتهاكات يوم 7 أكتوبر، بعد احتجازها لمجموعة من المدنيين بينهم أطفال.

وأكد خلال لقاء لوكالة «رويترز»، مساء الأربعاء، أن مقتل عدد هائل من المدنيين الفلسطينيين في العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة «أمر خاطئ».

وذكر أنه يتلقى كل عام تقريرًا عن عدد الأطفال الذين يُقتلون في الحروب منذ تولي منصبه، قائلًا إن «العدد الأكبر من الأطفال الذين يقتلون من قبل أي طرف ونزاع يصل إلى المئات في حد أقصى».

وأضاف «آلاف الأطفال في غزة فقدوا أرواحهم في غضون أيام قليلة»، معقبًا: «الوضع مشوب ببعض الأخطاء والعمليات العسكرية خاطئة إلى حد كبير».

وناشد إسرائيل وأصدقاءها وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية؛ الأمر الذي يسمح بإطلاق سراح المحتجزين، وإدخال المساعدات، وتخفيف الوضع الذي يعانيه المواطنون الفلسطينيون.

وأكمل: «الأمر لا يعني أننا نستنكر أشد الاستنكار أفعال حماس في 7 أكتوبر، لكن علينا أن نميز بين حماس من جهة والمدنيين من جهة أخرى، لو لم نميز نفقد إنسانيتنا».