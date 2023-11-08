وزير الاتصالات الفلسطيني: ماسك رفض تزويد القطاع بخدمات ستارلينك نظير مقابل مادي

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قال وزير الاتصالات الفلسطيني، الدكتور إسحاق سدر، إن حكومة الاحتلال تشن حرب إبادة لا إنسانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، معقبا: «منظومة الأخلاق الساقطة للاحتلال تكشفت أمام العالم أجمع».



وأدان خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، انتهاكات جيش الاحتلال بشأن قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت 3 مرات متتالية بهدف فصل وعزل قطاع غزة من التواصل مع العالم، مؤكدا أنها جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال.



ولفت إلى استهداف الاحتلال من وراء قطع الاتصالات؛ منع الإسعاف والطوارئ من تقديم الخدمات للجرحى وتعطيل مناشدات الإغاثة أثناء شن الغارات، مشيرا إلى توجه الوزارة بطلب إلى مصر وشركة ستار لينك لتزويد القطاع بخدماتها تحسبا لتكرار تجربة قطع الاتصالات.



وأشار إلى إبداء شركة ستار لينك التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة «X» توتير سابقا، استعداها لتزويد قطاع غزة بخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية قبل إعلانها التراجع؛ نتيجة تهديد سلطات الاحتلال بقطع علاقاتها مع الشركة الأمريكية.



وأضاف أن الشركة رفضت بيع الأجهزة إلى وزارة الاتصالات الفلسطينية نظير مقابل مادي، داعيا الشعوب العربية إلى مقاطعة الشركات العربية الداعمة لكيان الاحتلال في عملية التدمير الممنهجة ضد الدولة الفلسطينية.