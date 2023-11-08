أبدى محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، سعادته بعد تسجيله هدف الفوز على سيراميكا كليوباترا (2-1)، اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري.

قال أفشة عقب فوزه بجائزة رجل المباراة "جماهير الأهلي أخواتي، أتقبل منهم أي شيء، سأتلقى منهم الإشادة أحيانا، وفي أوقات أخرى سأتعرض للهجوم، هذه سنة الحياة، جمهور الأهلي فوق رأسي دائما".

أضاف "المشاركة في 200 مباراة مع الأهلي، رقم كبير، أنا فخور به ويسعدني، أركز دائما على صناعة الأهداف وتسجيلها، ويبقى عامل التوفيق مهما".

واصل "أبارك للجماهير على الفوز والنقاط الثلاث أمام سيراميكا".

في سياق آخر، أشار أفشة إلى أنه أقام مزادا على قميصه في نهائي القرن أمام الزمالك عام 2020، والتبرع به لصالح شهداء أحداث غزة.

ختم تصريحاته "قميصي الأغلى الذي سجلت به أهم هدف في حياتي، هو أقل شيء أهديه للشعب الفلسطيني، نحن معهم بقلوبنا، وأتمنى أن تستقر أوضاعهم في الفترة المقبلة".