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يونيون برلين يتعادل مع نابولي في دوري أبطال أوروبا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 10:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 10:15 م

تعادل يونيون برلين الألماني مع مضيفه نابولي الإيطالي 1 /1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأهدر نابولي بتعادله فرصة مزاحمة ريال مدريد الإسباني على الصدارة ولو بصفة مؤقتة.

وبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف الريال الذي  يستضيف سبورتنج براجا البرتغالي صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

على الجانب الأخر، حصل يونيون برلين على أول نقطة له في مشواره بالمسابقة.

وتقدم نابولي عن طريق ماتيو بوليتانو في الدقيقة 39، قبل أن يدرك يونيون برلين التعادل عن طريق ديفيد داترو فوفانا في الدقيقة 52.


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