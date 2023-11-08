نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، برئاسة اللواء عبد العزيز قطاطو، ندوة تثقيفية بعنوان: "المشاركة السياسية ودورها في المجتمع"، بقاعة مكتبة مصر العامة، بحضور بعض ممثلي الأوقاف والإدارات الخدمية والشباب وطلاب الجامعات.

وتناولت الندوة التي حاضر فيها الدكتور عيد بلبع عضو مجلس الشيوخ، التعرف على مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها وانعكاساتها على المجتمع، وأهمية دور الشباب في المشاركة الإيجابية خلال الاستحقاقات الانتخابية، من خلال تعزيز مفاهيم المشاركة السياسية لديهم، وزيادة الوعي بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية.

وأكد "بلبع"، خلال الندوة، أن المشاركة السياسية وممارسة الحقوق السياسية في جميع الاستحقاقات الانتخابية مسئولية وواجب وطني على جميع أبناء الوطن ممن ينطبق عليهم شروط ممارسة الحياة السياسية، واصفًا عدم المشاركة بالتنازل عن دور المواطن وحقه الذي كفله له الدستور.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تحمل أبناء الوطن مسئوليتهم نحو توعية الآخرين بأهمية المشاركة السياسية، والتأكيد على أن المشاركة حق لابد من التمسك به؛ حيث تجعل الشخص فاعل في اتخاذ القرار، وأنها لا تقتصر على مجرد اختيار مرشح بعينه في أي استحقاق انتخابي، بل تعني المشاركة في صنع القرار.

ووجه "بلبع"، رسالته للشباب: "ما نطلبه في كل استحقاق انتخابي هو الحضور والمشاركة، لكن قرار الاختيار هو قرار فردي لكل مواطن لا يمكن لأحد التدخل فيه"، موضحًا أن نسبة الحضور والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تعكس صورة إيجابية عن الدولة للعالم الخارجي.

وأكد أن الشباب هم القوة الأساسية في المجتمع وبناة مستقبلها، ومشاركتهم السياسية لها دورها الهام في التأثير على المشهد السياسي المصري، وجزء لا يتجزأ من دورهم في بناء مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن الشباب لديهم الوعي الكامل بأهمية هذه المشاركة ولديهم ما يكفي من قوة ليقدموا للعالم أجمع نموذج مشرف يُحتذى به في الوطنية.

ومن جانبها، أكدت مروة رافع نائب رئيس المدينة ومقرر وحدة حقوق الإنسان، أن الوحدة المحلية تعمل على تنفيذ بعض اللقاءات التوعوية لترسيخ فكرة المشاركة السياسية لجميع فئات المجتمع، وحثهم على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وتعتبر بمثابة ممارسة عملية وتعزيز لحقوق الإنسان.

وأوضح أن المشاركة السياسية الإيجابية تعد ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

واختتم اللقاء، بفتح باب المناقشة والحوار مع المشاركين، وتم الرد على استفساراتهم، وجاءت الندوة بالتنسيق بين وحدتي حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، وبتنظيم من إدارة العلاقات العامة.