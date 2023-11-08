12 سيارة إسعاف كويتية تستعد لدخول قطاع غزة عبر معبر رفح

تعبر 12 سيارة إسعاف كويتية، بعد قليل، عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، وذلك إهداء من دولة الكويت إلى القطاع.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان مطار العريش، قد استقبل عدة طائرات كويتية محملة بالمساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك سيارات إسعاف.

ومنذ 33 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

وتبذل مصر جهودا حثيثة في التعامل مع الأزمة الراهنة، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وتواصل استقبال الجرحى القادمين من غزة لتلقي العلاج في مصر.

كما أن مصر تواصل جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية على قطاع غزة، حيث تواصل فتح معبر رفح، في حين يثير الجانب الإسرائيلي تعقيدات كثيرة في هذا الملف.