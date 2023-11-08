أيمن الصفدي: حماس فكرة لا تنتهي

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس فكرة لا تنتهي، مؤكدا أن من يريد وضعا مغايرا عليه تلبية حقوق الشعب الفلسطيني.



وأضاف الصفدي، في مقابلة للتلفزيون الأردني، اليوم، أن القفز على القضية الفلسطينية من أجل السلام بالمنطقة طرح عبثي وليس له أثر، ذاكرا أن تحقيق السلام يكون من خلال حل الدولتين الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني.



وأكد أن هناك تغيرا واضحا في الموقف الدولي الذي كان داعما بشكل واضح لإسرائيل بعد 7 أكتوبر الماضي، قائلا: "اليوم بدأ العالم يدرك ليس كارثية ما تقوم به إسرائيل وحسب، بل أنها تدفع المنطقة كلها إلى التأزيم والصراع".



وتابع الصفدي: "حديث الملك حول التهجير قطع كل حديث، فهو خط أحمر، وقد نقلنا هذا الموقف إلى المجتمع الدولي وتم شرحه لهم، وأن كل الدول تقر بأنه أمر لا يمكن القبول به، ولن نسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن وعلى حساب الشعب الفلسطيني في حقه بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني".



وأكد وزير الخارجية، أن الموقف العربي، متفق على وقف الحرب وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني، والتنسيق مستمر.