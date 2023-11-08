الجيزة تنظم برنامجا تدريبيا عن الحكومة ومكافحة الفساد الإداري

شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، فعاليات انطلاق برنامج الحوكمة ومكافحة الفساد الإداري، والذي نظمته المحافظة من خلال إدارة التدريب على مدار ثلاثة أيام بحضور 52 متدربًا من العاملين بالأحياء والمدن والأجهزة التابعة للمحافظة.

جاء ذلك تنفيذاً لرؤية الدولة نحو تطبيق معايير الشفافية والنزاهة وتطبيق منظومة جديدة لإحداث التطوير المؤسسي على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتطوير مهارات العاملين بالوظائف القيادية والإشرافية، وإكسابهم المعلومات المهمة حول مكافحة الفساد، والحد من انتشاره من خلال عقد عدد من الفعاليات وورش العمل.

وأكدت نائب المحافظ، أن البرنامج التدريبي يأتي في ضوء سعى المحافظة نحو تنمية قدرات ورفع كفاءة العاملين بالأحياء والمدن والأجهزة التابعة للمحافظة، وفي إطار ايمان المحافظة وأجهزتها التنفيذية برؤية الدولة وسعيها لتطبيق معايير الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد الإداري، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال العمل على تنمية وبناء القدرات البشرية للجهاز الإداري للدولة في مجالات الحوكمة المؤسسية والحوكمة الرقمية والتحول الرقمي.

وأضافت، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إيصال وتوضيح المفهوم الحقيقي لمفهوم الحوكمة للمتدربين وهي الإدارة الجيدة لجميع المؤسسات في الدولة من خلال سياسات وآليات وممارسات تقوم علي الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والسعي لتحقيق العدالة وعدم التمييز بين المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم وتحري الكفاءة للوصول بالسياسات والخدمات لأعلي مستوي من الفعالية والجودة بما يرضي المواطنين.

وألقت نائب المحافظ، أولى محاضرات البرنامج التدريبي بجانب عدد من المحاضرين وهم "المستشار أحمد عبد المنعم، والدكتور أحمد الغندور، ونرمين زكريا صليب، وانصاف فارس وشوقي محمد شوقي"