جيش الاحتلال الإسرائيلي: حماس فقدت السيطرة في شمال قطاع غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري، إن حركة حماس فقدت السيطرة في شمال قطاع غزة في الوقت الذي تحرك فيه الآلاف من المقيمين فيه إلى الجنوب، على حد زعمه.

وقال هاجاري في تصريحات متلفزة اليوم الأربعاء: "شاهدنا 50 ألفا من سكان غزة يتحركون من شمال القطاع إلى الجنوب، إنهم يتحركون لأنهم يفهمون أن حماس فقدت السيطرة في الشمال"، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية.

وأضاف: "حماس فقدت السيطرة وتواصل فقد السيطرة في الشمال"، متابعا أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار ولكن إسرائيل تسمح بتوقفات إنسانية لإطلاق النار في أوقات معينة للسماح للسكان بالتوجه صوب الجنوب، بحسب وصفه.

وكان جيش الاحتلال قد وجه نداءات مؤخرا لسكان شمال القطاع بالتوجه إلى الجنوب.

فيما يواصل هجماته الجوية والبرية، ردا على قيام حركة المقاومة الإسلامية حماس في السابع من الشهر الماضي بعملية طوفان الأقصى التي شملت إطلاق صواريخ واقتحام لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى قطاع غزة.