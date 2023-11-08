وصل ولي عهد النرويج الأمير هاكون، إلى غرفة التجارة في هامبورج اليوم الأربعاء، وذلك في ثالث أيام زيارته لألمانيا.

ويعتزم الأمير النرويجي، "50 عاما"، إلقاء خطاب خلال مؤتمر اقتصادي في الغرفة، وسيدور هذا الخطاب بالدرجة الأولى حول التحول في مجال الاقتصاد بطريقة تراعي حماية المناخ.

ويرافق الأمير هاكون، وزير الاقتصاد النرويجي يان كريستيان فيستره ووزير الطاقة النرويجي تيريه إسلاند.

ويحضر المؤتمر، مسئولون بارزون من الولايات الألمانية الشمالية من بينهم رئيسة حكومة ولاية مكلنبورج - فوربومرن مانويلا شفيزيج، ورئيس حكومة ولاية شلزفيج - هولشتاين دانيل جونتر، ورئيسة مجلس الدولة في هامبورج، الموت مولر، ووزير اقتصاد ولاية سكسونيا السفلى أولاف ليز.

وسيتوج ولي العهد النرويجي، زيارته لولاية هامبورج بإجراء جولة تقليدية في الميناء، وستتناول هذه الجولة قضايا تتعلق بالسياسة الاقتصادية حيث سيستعلم عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الهيدروجين في جعل صناعة الطائرات والموانئ أكثر صداقة للبيئة.

وسيتوجه ولي العهد النرويجي إلى العاصمة الألمانية برلين بعد ظهر اليوم، حيث سيلتقي هناك زوجته الأميرة ميته - ماريت.

وسيحضر الزوجان في برلين، حفلا تذكاريا في التاسع من الشهر الجاري، بمناسبة ذكرى سقوط جدار برلين في مثل هذا اليوم من عام 1989.

ويختتتم هاكون، زيارته لألمانيا الممتدة لـ4 أيام بمقابلة الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير في قصر بيلفو الرئاسي والمستشار أولاف شولتس في ديوان المستشارية.