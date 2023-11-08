الجيش الأوكراني: صاروخ باليستي روسي يصيب سفينة تجارية

قال الجيش الأوكراني إن صاروخا باليستيا روسيا أصاب، اليوم الأربعاء، سفينة تجارية في البحر الأسود، وهو هجوم نادر قد يهدد بتقويض مرور الصادرات الرئيسية مثل الحبوب.

وأصيبت السفينة في ميناء بيفديني، وفقا لمسئول مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته.

ويعد الميناء مركزا رئيسيا لشحنات الحبوب الأوكرانية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال الجيش الأوكراني عبر قناته على تطبيق تلجرام: "استمرارا لإرهابه ضد السفن المدنية، أطلق العدو بشكل خبيث صاروخا مضادا للرادار من طراز "كيه اتش-31 بي" باتجاه أحد الموانئ البحرية في منطقة أوديسا من طائراته الجوية التكتيكية في البحر الأسود"، ولم يشر الجيش الأوكراني إلى اسم المنشأة.

وتابع أن الصاروخ أصاب سفينة ترفع العلم الليبيري كانت تدخل الميناء، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة، من بينهم ثلاثة مواطنين فلبينيين.