 مستشفى القدس في غزة يقلص عملياته بشكل كبير بسبب نقص الوقود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشفى القدس في غزة يقلص عملياته بشكل كبير بسبب نقص الوقود

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 10:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 10:18 م
اضطر مستشفى القدس في مدينة غزة إلى تقليص عملياته بشكل كبير بسبب نقص الوقود.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يدير المستشفى في بيان، اليوم الأربعاء، إنه سيتم وقف العمليات الجراحية، وعمل الأشعة العادية وأشعة الرنين المغناطيسي بالمستشفى.

وأشار إلى أن مولد الكهرباء المركزي متوقف عن العمل، وأنه يتم بدلا من ذلك استخدام مولد آخر أصغر.

وأضاف البيان، أنه "بات الآن من المستحيل على جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الحصول على الوقود من داخل قطاع غزة، وتأمل ألا تضطر إلى إغلاق مستشفى القدس بشكل كامل في الأيام القليلة المقبلة بسبب نفاد الوقود والإمدادات الأساسية".

وأضاف الهلال الأحمر، أنه ستكون هناك كهرباء في المباني الثلاثة بالمستشفى لمدة ساعتين يوميا ليتمكن نحو 14 ألف شخص من النازحين الذين يقيمون هناك من طهي الطعام وشحن هواتفهم المحمولة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، بأن 120 منشأة صحية تعرضت "للاستهداف أو لأضرار" خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، من بينها 18 مستشفى و40 مركزا صحيا، أصبحت الآن خارج الخدمة.

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