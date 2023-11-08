وصلت إلى مطار العريش بمحافظة شمال سيناء، ثلاث طائرات من الإمارات وطائرتان من الكويت وتركمانستان، محملة جميعها المساعدات تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

جاء ذلك حسبما أوردته قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ومنذ 33 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

وتبذل مصر جهودا حثيثة في التعامل مع الأزمة الراهنة، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وتواصل استقبال الجرحى القادمين من غزة لتلقي العلاج في مصر.

كما أن مصر تواصل جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية على قطاع غزة، حيث تواصل فتح معبر رفح، في حين يثير الجانب الإسرائيلي تعقيدات كثيرة في هذا الملف.