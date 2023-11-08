هالاند يقود مانشستر سيتي لفوز مريح على يونج بويز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استطاع نادي مانشستر سيتي الفوز على نظيره يونج بويز بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي بدأ اللقاء ضاغطا بحثا عن تسجيل الهدف الأول.

وتمكن إيرلبنج هالاند من التقدم لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 23 من ركلة جزاء. ثم ضاعف فيل فودين التقدم لمانشستر سيتي وسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

واختتم هالاند ثلاثية مانشستر سيتي في الدقيقة الواحدة والخمسين. وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة ليتصدر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة، بينما بقى رصيد يونج بويز عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

وبذلك ضمن مانشستر سيتي تأهله لدور الستة عشر من دوري الأبطال ليواصل حملة دفاعه عن لقبه الأوروبي بنجاح.