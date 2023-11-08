أثار موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والمستنكر لممارسات الاحتلال الإسرائيلي غضبا واسعا في إسرائيل، خاصة بعد تصريحاته عن عدوان الاحتلال على غزة، ما دفع إلى مطالبات المستوطنين بوقف الاستيراد الإسرائيلي من تركيا.

وهاجم الرئيس التركي إسرائيل بشكل واسع وألغى زيارة كانت مقررة إلى تل أبيب، مؤكدا أنه يجب وقف إسرائيل بأسرع وقت لأنها لم تعد تتصرف كدولة وإنما كمنظمة.

وطالب أردوغان بأن يتم العمل على محاكمة إسرائيل بسبب ما اقترفته في غزة، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب ويجب محاسبته أمام القانون الدولي، مؤكدا أن تركيا ستدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل والمنابر الدولية.

- ولكن كيف أثرت تصريحات أردوغان على واردات تركيا إلى إسرائيل؟

- تقلص التجارة بنسبة 50%

قال وزير التجارة التركي، عمر بولات، أمس الثلاثاء، إن تجارة بلاده مع إسرائيل تقلصت 50% منذ اندلاع الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر.

وأكد بولات، في مؤتمر صحفي خلال زيارة رسمية للكويت، أنه "منذ السابع من أكتوبر، نلاحظ أن التجارة المتبادلة بين تركيا وإسرائيل انخفضت أكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي"، وفقا لما نقله موقع إرم نيوز الإماراتي.

- توقف واردات إسرائيل من تركيا

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن عددًا من سلاسل المتاجر "الإسرائيلية" الكبرى أوقفت الواردات من تركيا، إضافةً لعدد من المستوردين الصغار، وذلك تحت الضغط الشعبي الشديد خلال الأيام الأخيرة، موضحة أن الكثير من المستوردين سيكونون حذرين بشأن الشراء من تركيا.

وأشار تقرير إسرائيلي، إلى توقف استيراد المنتجات الزراعية من تركيا، كاشفا أن العديد من تجار التجزئة، ومن بينهم "شوفرسال" و"رامي ليفي"، أعلنوا عن توقفهم عن استيراد المنتجات التركية، بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة عن "إسرائيل".

- ضمن أكثر الدول المصدرة لإسرائيل

ووفقا للإعلام التركي، شهدت السنوات الأخيرة بلوغ تركيا المرتبة الخامسة ضمن أكثر الدول المصدرة لإسرائيل بعد كل من الصين وأمريكا وسويسرا وألمانيا.

وخلال عام 2022، ارتفعت واردات إسرائيل من تركيا إلى 7 مليارات دولار، حيث تكثفت التجارة بين البلدين عبر الاجتماعات والاتفاقيات المتبادلة خلال الآونة الأخيرة، وكان أحد تلك الاجتماعات هو الاجتماع الذي جمع بين رجال الأعمال الأتراك والمستوردين الإسرائيليين في اسطنبول في ديسمبر الماضي بمبادرة من اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلي ومجلس المصدريين التركي.

وتتضمن الصادرات التركية إلى إسرائيل الحديد، والقمح، والسيارات، والأجهزة المنزلية الكهربائية، والأغذية المصنعة، والمستلزمات البلاستيكية.