أنباء عن مقتل 30 عسكريا سوريا في هجوم لداعش شمال شرق البلاد

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 30 عنصرا من القوات السورية في هجوم لتنظيم داعش شمال شرق البلاد اليوم الأربعاء.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي: "شن عناصر تنظيم داعش فجر اليوم هجوما عنيفا على مواقع قوات النظام وقوات الدفاع الوطني ببادية الرصافة عند مثلث الرقة - حمص - دير الزور، حيث جرى الهجوم بالأسلحة الرشاشة وتمكن من إيقاع عدد كبير من القتلى والجرحى، إذ تأكد مقتل 30 من العسكريين غالبيتهم من الدفاع الوطني".

ووفق المرصد، لايزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وأشار المرصد إلى أن "طائرات حربية روسية شنت غارات على مناطق انتشار التنظيم في بادية الرصافة، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى من التنظيم".