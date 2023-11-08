وزير الداخلية السعودي يؤكد أهمية التمسك بوحدة دول الخليج

أكد وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف، خلال اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي أن "ما تمر به المنطقة والعالم يؤكد أهمية التمسك بوحدة دول مجلس التعاون".

وعقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي ، اليوم الأربعاء، في سلطنة عمان، اجتماعهم الأربعين برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية.

وأكد وزير الداخلية السعودي، خلال الاجتماع "أن ما تمر به المنطقة والعالم من مخاطر وتحديات أدت إلى تزايد موجات العنف والإرهاب والتطرف وانعدام الأمن وانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود، يحتم أهمية التمسك بوحدة المجلس وتعزيز العمل الجماعي، ورفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني بما يحقق توجهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ويرسخ الأمن والاستقرار، ويعزز فرص النماء والازدهار".

ولفت إلى أن آفة المخدرات، وما تحمله من أضرار جسيمة على الدول والمجتمعات، يستدعي تكثيف الجهود التنسيقية القائمة بين الأجهزة المختصة بمكافحة المخدرات، لكشف الخطط المنظمة التي تنتهجها عصابات المخدرات لاستهداف دولنا ومجتمعاتنا، وتجفيف منابع المخدرات والقضاء على مهربيها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي ناقشوا تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس، واستعرضوا الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها، إلى جانب مناقشة ما توصلت إليه اللجان الأمنية المختصة، ومنها تدشين المرحلة الأولى لمشروع الربط المروري الموحد، وما استجد من أعمال.