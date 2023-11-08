ارتفاع العجز التجاري لفرنسا خلال سبتمبر الماضي

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم ارتفاع عجز الميزان التجاري لفرنسا خلال سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 5 شهور بسبب تراجع الصادرات بنسبة أعلى من تراجع الواردات.

وذكر مكتب الجمارك الفرنسي أن العجز التجاري خلال سبتمبر الماضي بلغ 8.92 مليار يورو مقابل 8.33 مليار يورو خلال الشهر السابق، وهو أكبر عجز منذ أبريل الماضي.

وكان العجز التجاري في سبتمبر من العام الماضي 17.33 مليار دولار.

وسجلت صادرات فرنسا خلال سبتمبر الماضي تراجعا شهريا بنسبة 2.8% في حين تراجعت الواردات بنسبة 1.4% فقط.

كما تراجعت الصادرات الفرنسية بنسبة 2.3% سنويا مقابل تراجع الواردات بنسبة 13.1% سنويا.