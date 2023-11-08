زعيم المعارضة في إسرائيل: لا حدود زمنية لهجوم غزة

قال أحد كبار المسئولين في مجلس الحرب الإسرائيلي، إن عملية الهجوم البري العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ليس لها حد زمني، من أجل تحقيق هدف القضاء على حركة حماس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر بيني جانتس، الجنرال السابق وزعيم المعارضة الذي انضم إلى حكومة الطوارئ في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" الدموية التي شنتها حركة (حماس) ضد دولة الاحتلال في السابع من أكتوبر، في تصريح للصحفيين "ليست هناك حدود".

وأضاف: "الحرب الدائرة هنا هي من أجل وجودنا ومن أجل الصهيونية، لذلك لا يمكنني تقديم تقدير لطول كل مرحلة من الحرب".

وتعرضت عملية الهجوم البري الإسرائيلية لانتقادات متصاعدة بسبب أعداد القتلى من المدنيين، حيث لقى ما يربو على 10 آلاف فلسطيني حتفهم حتى الآن إثر القصف الإسرائيلي، بحسب السلطات الصحية التابعة لحماس.

والوضع الإنساني داخل غزة كارثي، ويزداد سوءا.