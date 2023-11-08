 وزير الاستثمار السعودي: المملكة لن تستخدم أسعار النفط للتأثير على الوضع في غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 8 نوفمبر 2023 8:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وزير الاستثمار السعودي: المملكة لن تستخدم أسعار النفط للتأثير على الوضع في غزة

علم السعودية
علم السعودية
وكالات
نشر في: الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 8:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 8:18 ص

قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، إن المملكة لا تنوي حاليا استخدام تأثيرها على أسعار النفط العالمية كورقة ضغط لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف الوزير السعودي في مقابلة مع وكالة بلومبرغ: "مثل هذه الأعمال غير واردة على جدول الأعمال حاليا. وتحاول السعودية تحقيق السلام من خلال محادثات السلام".

وأشار الوزير إلى أن الرياض، تعتزم في المستقبل القريب عقد مؤتمرات قمة، بما في ذلك بمشاركة الدول الإفريقية، لإيجاد سبل للتوصل إلى حل سلمي للصراع في الشرق الأوسط.

قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، إن المملكة لا تنوي حاليا استخدام تأثيرها على أسعار النفط العالمية كورقة ضغط لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك