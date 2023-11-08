حماس تتوعد قوات الاحتلال بمزيد من الخسائر في غزة

توعد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، صالح العاروري قوات الاحتلال الإسرائيلي بإلحاق المزيد من الخسائر في صفوفها كلما زاد تقدمها في قطاع غزة.



وقال العاروري في تصريحات نقلتها وكالة شهاب الفلسطينية إن "المقاومة لا يمكن أن تنكسر بل حتما ستنتصر".



وأضاف العاروري، مخاطبا الاحتلال: "كلما تقدمتم أكثر، ستسحبون دباباتكم المدمرة وجنودكم القتلى أكثر".



واعتبر أن حديث الاحتلال عن أن القيادة تتواجد تحت مستشفى الشفاء بأنه حديث سخيف جدا.



ودخلت الحرب على غزة يومها الـ33، فيما تتواصل الغارات المكثفة على القطاع، واستمر جيش الاحتلال في ارتكاب المجازر خلال الساعات الماضية، وتحديدا في دير البلح ومخيمي المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون.



ويعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي، إذ نزح نحو 1.5 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنع جيش الاحتلال عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف.