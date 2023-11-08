صن داونز يستعيد القوة الضاربة قبل مواجهة الوداد

ذكرت تقارير صحفية جنوب أفريقية أن نادي ماميلودي صن دوانز قد يتلقى تعزيزات مهمة في صفوفه قبل مواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي بطولة "الدوري الأفريقي".

كان صن داونز قد خسر ذهابا في الدار البيضاء بهدفين لهدف، فيما تقام موقعة الإياب يوم 12 نوفمبر الجاري في بريتوريا.

وبحسب صحف جنوب أفريقية فإن صن داونز في طريقه لاستعادة جهود بعض اللاعبين المؤثرين وتحديداً الثنائي لوكاس ريبيرو لاعب الوسط البرازيلي، والمهاجم الناميبي الهداف بيتر شالويلي واللذان غابا للإصابة خلال الفترة الماضية.

كذلك يستعيد صن دوانز جهود كل من سيفو مبولي وباثوسي أوباس ضمن العائدين من قائمة الإصابات في الفترة الأخيرة.

كان صن دوانز قد تخطى عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي في دور الثمانية بالفوز 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وبهدف دون رد على حساب الأهلي في نصف النهائي، قبل أن يضرب موعداً مع الوداد في النهائي، حيث تغلب عليه الفريق المغربي بفارق هدف وحيد (2-1) في الذهاب.