السفير حسام زكي: توقعات بحضور عربي كبير في قمة الرياض حول غزة

توقع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن يكون هناك حضورا كبيرا على مستوى رفيع من الدول العربية بالقمة العربية الطارئة التي سيتم عقدها بالرياض السبت المقبل، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعرب زكي في تصريحات صحفية من الرياض، عن آمله أن تخرج القمة بقرارات تتوافق مع التطلعات الشعبية العربية.

وعن المشروع المطروح بالقمة، قال زكي إنه يتضمن عناصر أساسية وهي وقف إطلاق النار ورفض التهجير القسري.

وأوضح زكي أنه تم التحرك بشكل سريع على المستوى العربي بعد أحداث 7 أكتوبر حيث اجتمع وزراء الخارجية العرب في 11 أكتوبر وتبنوا مشروع قرار، ثم انعقد مجلس الأمن وكان هناك أمل أن يوافق أعضاؤه الدائمين على مشروع قرار لوقف إطلاق النار لكن هذا لم يحدث .

وتابع: "من ثم تقرر انعقاد القمة العربية يوم السبت المقبل"، منوهًا أنه "تم تأجيل القمة العربية الأفريقية التي كان من المزمع أن تُعقد أيضا السبت مع القمة العربية لأن الدولة المضيفة وهي السعودية ترغب أن تحظى القمة العربية بالاهتمام الإعلامي الواجب في ضوء تطورات الأوضاع في غزة".