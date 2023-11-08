المفوضية الأوروبية توصي ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

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أوصت المفوضية الأوروبية، ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، على الرغم من أوجه النقص في مكافحتها للفساد والحاجة؛ للحد بصورة أكبر من نفوذ أعضاء حكم الأقلية.