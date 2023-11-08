 المفوضية الأوروبية توصي ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية توصي ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 3:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 3:10 م

أوصت المفوضية الأوروبية، ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، على الرغم من أوجه النقص في مكافحتها للفساد والحاجة؛ للحد بصورة أكبر من نفوذ أعضاء حكم الأقلية.


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