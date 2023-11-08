مفوض الأمم المتحدة: غزة كانت أكبر سجن مفتوح في العالم حتى قبل 7 أكتوبر

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم، إن غزة كانت توصف بأنها أكبر سجن مفتوح في العالم حتى قبل 7 أكتوبر في ظل الاحتلال والحصار الإسرائيلي.

وجاءت تصريحات تورك خلال إحاطة إعلامية بالقاهرة، مساء الأربعاء، حول الأزمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب عودته من رفح.

وأوضح تورك أنه زار اليوم معبر رفح، الذي يمثل شريان حياة لنحو 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في غزة، لكنه شريان ضعيف.

وتوجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالشكر لمصر، على دورها المحوري بشأن إيصال المساعدات الى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر تورك أنه شاهد كابوسا إنسانيا لأشخاص يعيشون في ظل القصف الإسرائيلي المستمر، ويصارعون من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية.