وجه أحد موظفي وزارة الخارجية الأمريكية، برقية معارضة حول سياسة البيت الأبيض تجاه إسرائيل، متهما الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتواطؤ في الإبادة الجماعية تجاه شعب غزة، وفقا لما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي.



- الدبلوماسية الأمريكية.. الحق أن تقول لا



ونشر الموقع، أنه غالبا ما يكلف الدبلوماسيون تنفيذ سياسات الإدارة التي لا يدعمونها شخصيا ولتسجيل معارضتهم - أو لفت الانتباه إلى ما يرون أنه خطأ سياسي خطير محتمل - يمكنهم تقديم برقية معارضة، لجانب الحق في الاستقالة.



ومن المفترض أن تظل برقيات المعارضة داخل وزارة الخارجية، ويعمل كبار المسئولين على حمايتها بشدة حتى لا تصبح علنية، ويتم منح الموظفين ضمانات بأن كتابة واحدة أو التوقيع عليها لن يؤدي إلى الانتقام أو عواقب مهنية.



وبحسب الموقع، قال مسئول في الوزارة، إن قناة المعارضة التابعة لوزارة الخارجية أصبحت متاحة للموظفين منذ حرب فيتنام، حسبما الموقع الأمريكي.



- فشل أمريكي في التصدي لانتهاكات إسرائيل



وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة "بولتيكو" إلى حصولها على وثيقة رسالة معارضة من داخل الخارجية الأمريكية، تتضمن انتقادات للإدارة الأمريكية.



وجاء بالرسالة، وجود فقدان متزايد للثقة بين الدبلوماسيين الأمريكيين في نهج الرئيس جو بايدن تجاه أزمة الشرق الأوسط، وهو يعكس مشاعر العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين، خاصة في الرتب المتوسطة والدنيا، وفقًا لمحادثات مع العديد من موظفي الوزارة بالإضافة إلى تقارير أخرى.



وعن انعكاسات ذلك، إذا اشتدت هذه الخلافات الداخلية، فقد يزيد ذلك من صعوبة صياغة السياسة تجاه المنطقة على إدارة بايدن.



- مطلب رئيس: وقف إطلاق النار



وتتضمن الرسالة، طلبا بأن تدعم الولايات المتحدة وقف إطلاق النار، وأن توازن بين رسائلها الخاصة والعامة تجاه إسرائيل، بما في ذلك توجيه انتقادات للتكتيكات العسكرية الإسرائيلية ومعاملة الفلسطينيين التي تفضل الولايات المتحدة عمومًا الاحتفاظ بها سرًا.



وجاء في الرسالة: "علينا أن ننتقد علنا انتهاكات إسرائيل للمعايير الدولية، مثل الفشل في قصر العمليات الهجومية على الأهداف العسكرية المشروعة".



وأضاف: "عندما تدعم إسرائيل عنف المستوطنين والاستيلاء غير القانوني على الأراضي أو تستخدم الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، يجب علينا أن نعلن أن هذا يتعارض مع قيمنا الأمريكية حتى لا تتصرف إسرائيل دون عقاب".



وتنص الوثيقة، على أن الفجوة بين رسائل أمريكا الخاصة والعامة تساهم في التصورات العامة الإقليمية بأن الولايات المتحدة جهة فاعلة متحيزة وغير نزيهة، وفي أحسن الأحوال لا تعمل على تعزيز المصالح الأمريكية في جميع أنحاء العالم، وفي أسوأ الأحوال تضر بها.



- جوش بول.. الإفلاس الفكري



وفي أكتوبر الماضي، قدم جوش بول مدير مكتب شئون الكونجرس والشئون العامة في مكتب الشئون السياسية والعسكرية للشئون العامة بالخارجية الأميركية، والذي يتعامل مع عمليات نقل الأسلحة، استقالته مرجعًا ذلك إلى أنه لا يستطيع دعم المزيد من المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل، واصفا موقف واشنطن بأنه رد فعل اندفاعي قائم على "الإفلاس الفكري"، وفقا لـ"سكاي نيوز".



واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن رحيل بول يمثل مؤشرا نادرا من الانزعاج الداخلي إزاء دعم الإدارة القوي لإسرائيل، أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.



ووصفت هذا التطور بأنه استعراض علني غير عادي للمعارضة داخل جهاز السياسة الخارجية للرئيس بايدن، الذي عمل على منع مثل هذه التعبيرات عن الإحباط من الانتشار.



وطالب بلينكن، من موظفي وزارة خارجيته، قائلا: "دعونا نتأكد من الحفاظ على مساحة النقاش والمعارضة التي تجعل سياساتنا ومؤسستنا أفضل، وأن نوسع نطاقها"، محذرا من أنه أمامنا طريق صعب، خطر حدوث المزيد من الاضطرابات والصراعات أمر حقيقي.



- الانسحاب من أفغانستان



ولم تكن تلك الانتقادات هي السابقة الأولى في تاريخ إدارة بايدن، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن مبعوث الولايات المتحدة إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، استقال من منصبه الاثنين، في خطوة تأتي بعد فشل الجهود الدبلوماسية التي بذلها على مدى أشهر عديدة في منع حركة طالبان من الاستيلاء على السلطة في بلده الأم، حيث بدا الأمر مجرد سلسلة تنازلات أمريكية، إذ نص على انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان لكن دون وقف لإطلاق النار، وفقا لـ"فرانس 24".



ويذكر أنه اكتمل شهر على العدوان الغاشم الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي خلف ما يزيد عن 10 آلاف شهيد، بفعل الغارات العنيفة التي لم تسلم منها المنشآت الصحية والمستشفيات، واستهدف الاحتلال مخيمات في مجازر وصفت بأنها جرائم إبادة ممنهجة.