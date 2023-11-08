 زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب إقليم مالوكو الإندونيسى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب إقليم مالوكو الإندونيسى

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 9:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 9:42 ص
ضرب زلزال قوى بلغت شدته 2ر7 درجة صباح اليوم الأربعاء منطقة جزر تانيمبار يإقليم مالوكو الإندونيسى المعروف باسم جزر الملوك .أو جزر التوابل .

وذكر موقع " ديتيك دوت كوم " الإخبارى الإلكترونى الإندونيسى أن السكان فى أماكن نائية بالإقليم وحتى العاصمة الإقليمية أمبون شعروا باهتزازات الزلزال .

ونقل الموقع الإخبارى عن هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية الإندونيسية القول إنه لا توجد هناك احتمالات لحدوث موجات مد عاتية / تسونامى / نتيجة للزلزال .

ولم ترد على الفور أى تقاربر حول سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية نتيجة لزلزال جزر مالوكو الواقعة فى بحر باندا الإندونيسى .

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