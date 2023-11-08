ضرب زلزال قوى بلغت شدته 2ر7 درجة صباح اليوم الأربعاء منطقة جزر تانيمبار يإقليم مالوكو الإندونيسى المعروف باسم جزر الملوك .أو جزر التوابل .



وذكر موقع " ديتيك دوت كوم " الإخبارى الإلكترونى الإندونيسى أن السكان فى أماكن نائية بالإقليم وحتى العاصمة الإقليمية أمبون شعروا باهتزازات الزلزال .



ونقل الموقع الإخبارى عن هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية الإندونيسية القول إنه لا توجد هناك احتمالات لحدوث موجات مد عاتية / تسونامى / نتيجة للزلزال .



ولم ترد على الفور أى تقاربر حول سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية نتيجة لزلزال جزر مالوكو الواقعة فى بحر باندا الإندونيسى .