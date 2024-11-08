وصف الأمير البريطاني، ويليام عام 2024 بأنه "بشع" في أعقاب تشخيص إصابة زوجته ووالده بالسرطان. وأضاف "بصراحة كان الأمر مروعا".

وفي حديثه إلى الصحفيين، أمس الخميس، بينما كان يختتم رحلة استمرت أربعة أيام إلى جنوب أفريقيا، وصف أمير ويلز عام 2024 بأنه "ربما يكون العام الأصعب في حياتي".

وأضاف "لذلك، فإن محاولة تجاوز كل شيء آخر وإبقاء كل شيء على المسار الصحيح، يكون أمرا صعبا حقا".

وتابع "لكنني فخور جدا بزوجتي وفخور بوالدي. لكن من وجهة نظر أسرية شخصية، كان الأمر بشعا".

وكان قد تم تشخيص إصابة الملك تشارلز الثالث بنوع لم يتم الكشف عنه من السرطان، في فبراير، مما أجبر الملك على الابتعاد عن ظهوره العلني لمدة شهرين، للتركيز على علاجه وتعافيه.

وأعلنت كيت، أميرة ويلز تشخيص إصابتها بالسرطان، بعد ذلك ببضعة أسابيع، وتعود ببطء إلى واجباتها العامة، بعد إكمال دورة العلاج الكيميائي.