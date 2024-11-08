قال الإعلامي عمرو أديب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يمكنه الوقوف أمام الكنيست ويقول للإسرائيليين «أمَّنت لكم حياة آمنة بلا حرب».

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الشيء الوحيد التي تضمن للإسرائيليين أمنهم هو إعطاء الفلسطينينين حقوقهم وأن يعيشوا في سلام.

وأشار إلى أنَّ إسرائيل تريد الانتهاء من الحرب وتعود مرة أخرى إلى صفقة القرن وأن تكون دولة واحدة ويكون المواطن الفلسطيني فيها أقلية ولا حقوق له.

ونوه بأن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تموت، موضحًا أن هناك محاولات جرت على مدى السنوات الماضية لقتل القضية لكن ذلك لم يحدث.

وشدد على أن القضية لم تمت في قلوب الفلسطينيين ولا في قلوب العرب حتى الآن، باستثناء بعض المتحجرة قلوبهم - وفق تعبيره.