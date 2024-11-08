الزراعة: فحص أكثر من 350 ألف رأس ماشية وطائر خلال أكتوبر الماضي

قال ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف جهودها وتستمر في تنظيم القوافل البيطرية المجانية الشاملة في جميع محافظات مصر، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبناءً على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واشراف المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير.

وأشار شاهين، إلى إطلاق قوافل بيطرية مجانية شاملة في جميع محافظات الجمهورية، حيث تم تنظيم 1485 قافلة بيطرية زارت 982 قرية ونجع من الأكثر احتياجا. وقدمت هذه القوافل جميع الخدمات الفنية التي تحتاجها الثروة الحيوانية، بما في ذلك الفحص البيطري، الكشف الشامل على الحيوانات، تقديم العلاج، وإجراء العمليات الجراحية، ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية من خلال رش 93,870 حيوانًا وتجريع 176,913 حيوانًا، بالإضافة إلى الكشف عن 54,743 حالة باطنة و24,101 حالة تناسلية.

وشملت القوافل تقديم الرعاية البيطرية لـ 254,573 طائرًا ضمن جهود حماية الثروة الداجنة، إلى جانب الخدمات العلاجية، تم تنفيذ حملات تحصينية مكثفة ضمن الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة بهدف حماية الأغنام والماعز من هذا المرض الفتاك.

وأضاف "شاهين" بأن جهود الهيئة أسفرت عن تقديم كل الخدمات الطبية البيطرية (وقائية/علاجية) لما يقارب 350,946 رأس ماشية ودواجن.