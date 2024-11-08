استقبلت جامعة جنوب الوادي اليوم الوفد الطبي الهولندي الذي يزور مستشفيات الجامعة في الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر لإجراء جراحات القلب المفتوح والقسطرة، بهدف تخفيف الأعباء على الدولة والمواطنين في جنوب الصعيد.

أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن مستشفيات قنا الجامعية تسعى لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي الإقليم في مختلف التخصصات، تماشيًا مع التوجهات الوطنية لتحسين مؤشرات الخدمات الصحية وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية.

يضم الوفد الهولندي نخبة من الأطباء المتخصصين في أمراض القلب والقسطرة القلبية، بالإضافة إلى العناية المركزة وجراحة القلب والصدر، ويشمل أيضًا اختصاصي أشعة، فني تخدير، وفريق تمريض.

وأوضحت الدكتورة غادة شاهين، استشاري جراحة القلب ورئيس فريق عمليات القلب المفتوح، أنه من المستهدف إجراء 14 عملية قلب مفتوح لعلاج الانسدادات الشريانية وتغيير الصمامات.