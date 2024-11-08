حماس تدعو إلى تظاهرات دعما للفلسطينيين وتنديدا بدعم الغرب لإسرائيل

دعت حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة يوم الخميس إلى التظاهر في جميع أنحاء العالم أيام الجمعة والسبت والأحد تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بدعم الغرب للهجمات الإسرائيلية.

واندلعت شرارة الحرب الحالية بعد أن اجتاحت حماس وجماعات أخرى المستوطنات الاسرائيلية في غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة. وردت إسرائيل بعد ذلك بهجمات واسعة النطاق في غزة، والتي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق بسبب الدمار والخسائر الكبيرة في الأرواح بين المدنيين الفلسطينيين التي بلغت 43 ألفا و 469 قتيلا و 102 ألف و 561 مصابا.

ونشرت حماس النداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واتهمت الحركة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ومجازر في الجزء الشمالي من القطاع الفلسطيني المحاصر. وقام الجيش الإسرائيلي مؤخرا بتوسيع نطاق عملياته هناك للتحرك ضد حماس وحث المدنيين على مغادرة منطقة القتال. ومع ذلك، تفيد التقارير أن الآلاف لا يزالون في المنطقة.

وهناك تقارير متكررة من الجانب الفلسطيني عن سقوط ضحايا مدنيين في الهجمات الإسرائيلية. وتوصف الأوضاع في المنطقة المدمرة إلى حد كبير بأنها كارثية.