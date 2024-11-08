 بعد واقعة أمستردام،. نتنياهو يوجه بإعداد خطة لمنع الاضطرابات في الأحداث الرياضية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد واقعة أمستردام،. نتنياهو يوجه بإعداد خطة لمنع الاضطرابات في الأحداث الرياضية


نشر في: الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 5:04 م | آخر تحديث: الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 5:04 م

وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس الموساد، بإعداد خطة لمنع الاضطرابات في الأحداث الرياضية، وذلك في أعقاب أحداث العاصمة الهولندية أمستردام.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أشارت اليوم الجمعة، إلى انقطاع الاتصال مع 3 إسرائيليين، عقب أحداث العنف في العاصمة الهولندية أمستردام.

وزعمت "القناة 14" الإسرائيلية، أن أكثر من 500 من مثيري أعمال الشغب والمؤيدين للفلسطينيين هاجموا مشجعين إسرائيليين، عقب مباراة فريق مكابي تل أبيب أمام أياكس ضمن الدوري الأوروبي، مشيرة إلى أن "مثيري الشغب والذين يبدو أنهم يأتون من المغرب وتركيا هم الذين ألحقوا الضرر بالمشجعين الإسرائيليين"، منوهة بأن "وزارة الخارجية تحدثت عن أن هناك 3 أشخاص فقد الاتصال بهم".

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