السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد أعمال الحماية لمخر سيل غياضة

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، مخر سيل غياضة بمركز ببا، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لموسم الشتاء من خلال تطوير مخرات السيول وأعمال الحماية. وقد رافقه في الزيارة علاء عيد، مدير إدارة الأزمات والمشرف على مركز السيطرة بالشبكة الوطنية بالديوان العام، بالإضافة إلى مسؤولي الري والموارد المائية والوحدة المحلية.

وخلال الزيارة، اطمأن السكرتير العام المساعد على جاهزية المخر لاستقبال وتصريف مياه الأمطار في حال سقوطها. وأكد على أهمية استمرار أعمال تطهير وتكريك المجرى المائي للمخر من الحشائش والأعشاب والتراكمات الصلبة، لضمان تصريف المياه بانتظام وسلاسة. كما شدد على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات الصلة لمنع أي تعديات على جانبي المخر.

كما أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ بتكثيف المرور الميداني على مخرات السيول والبرابخ، والترع، والمصارف، والسدود، والحواجز الموجودة بنطاق المحافظة، بهدف متابعة الوضع وإزالة أية عوائق بها، والتأكد من جاهزيتها للحماية من تداعيات الأمطار الغزيرة والسيول.