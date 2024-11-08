علق الإعلامي عمرو أديب، على أحداث العنف والشغب التي قام بها مشجعو نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي في أمستردام، ليلة الجمعة، بعد خسارة فريقهم أمام أياكس بخمسة أهداف نظيفة في الدوري الأوروبي، والتي شهدت ترديد هتافات عدائية مسيئة للعرب، ورفع شعارات معادية لفلسطين، ونزع الأعلام الفلسطينية المعلقة على نوافذ المنازل.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الجمعة: «في أجيال من الشباب كان عندنا إحساس أنهم نسيوا موضوع إسرائيل، وأن القضية الفلسطينية نامت وماتت مع الجيل الجديد؛ لكن ما فعلته إسرائيل في الـ400 يوم ربت جيلا جديدا يكرهها كرها بينا، اللي ما شافش شاف، واللي ما كرهش كره، أنت غرست بداخله الظلم، والاحتلال، والقتل».

وخاطب مشاغبي فريق الكيان الصهيوني قائلا: «حلوا عنا يا جماعة، سيبوا الناس في حالها، كفاية اللي عاملينه فينا، كفاية إحنا متعورين جامد 400 يوم قتل كل يوم، كل يوم بنسمع استشهاد 18 وكأنه عادي، هؤلاء بني آدمين يا جدعان، نساء وشيوخ وأطفال، 70% من الضحايا نساء وأطفال».

وتساءل عن سبب استفزاز المشجعين الإسرائيليين للناس في أمستردام، قائلا: «أنت غضبك أقل من غضبنا بكثير جدا، القضية الفلسطينية متجذرة في الوجدان العربي، عمر ما حد هيقف مع الإسرائيلي أبدًا، مهما يقال».

وتحدث عن إعلان فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة، صعوبة إيصال المساعدات إلى السكان في غزة، قائلا: «النهاردة الأونروا -اللي الاسرائيليين قفلوها- قالوا إحنا مش عارفين نوصلهم لقمة في غزة، وفوق ده كله رايح امستردام تستفز الناس».