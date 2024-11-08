تنفيذ 2914 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي بالمنيا خلال أكتوبر الماضي

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على أهمية تكثيف الجهود لرفع الوعي الصحي وتحسين الصحة العامة للمواطنين، وذلك في إطار اهتمام الدولة المتواصل بالقطاع الصحي، وتماشياً مع المبادرات الرئاسية مثل "100 يوم صحة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان".

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة الثقافة الصحية في المحافظة قد نظمت 2914 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث استفاد منها حوالي 48116 مواطنًا.

وتوزعت الندوات على مختلف المراكز الطبية، المدارس، مراكز الشباب، مجالس المدن، ودور العبادة في جميع مراكز المنيا التسع.

وأضاف وكيل الوزارة أن الندوات تناولت مجموعة من المواضيع الصحية المهمة مثل التغذية السليمة، أهمية النشاط البدني، رعاية الحمل، مخاطر إدمان الإنترنت، والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى التوعية بالخدمات المقدمة من المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار نشر الوعي الصحي السليم وتعزيز العادات الصحية بين المواطنين بما يتماشى مع أهداف تلك المبادرات.