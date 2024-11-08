منصة أيادي مصر بالأقصر تنظم احتفالية بمناسبة العيد القومي للمحافظة

نظمت وحدة "منصة أيادي مصر" بالتعاون مع كلية الآثار بجامعة الأقصر احتفالية بمناسبة العيد القومي للمحافظة في قاعة المؤتمرات الدولية، بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر.

بدأ الحفل بتفقد نائب المحافظ لمعرض الحرف اليدوية والتراثية، الذي أُقيم على هامش الاحتفالية. وأشاد أبو زيد بجودة منتجات الشباب العارضين، مؤكدًا أن هذه المعارض لا تقتصر على الربحية بل تهدف إلى تحقيق الاستدامة عبر تطوير مهارات الشباب مما يساهم في الازدهار المجتمعي.

وأضاف أن الاحتفال يتزامن مع فعاليات مبادرة "بداية جديدة" لبناء الإنسان المصري، حيث نظمت المنصة دورات تدريبية لـ300 شاب وفتاة في مجالات المقابلات الشخصية وريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني.

وأشار نائب المحافظ إلى أن نجاح هذه الاحتفالية يعود إلى التكامل بين كافة الجهات والقطاعات، والذي يساهم في تزويد المجتمع بفرص تدريبية تعزز من قدرة الشباب على تلبية متطلبات سوق العمل.

تضمن الحفل أيضًا عدة فقرات فنية من تقديم طلاب رياض الأطفال، بالإضافة إلى فرق الإنشاد الديني والفنون الشعبية بقصر ثقافة الأقصر.

كما تم تنظيم حلقة نقاشية عن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وتكريم المساهمين في نجاح عمل الوحدة من مدربين وخريجي برنامج "الطريق إلى النخبة" وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية.