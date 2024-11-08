محافظ مطروح: تواصل أعمال إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها في إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى تمركز سيارات ومعدات الجهات المعنية في بعض المناطق التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار، مشيرًا إلى أن العمل استمر من يوم الخميس حتى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، بعد أن تعرضت المحافظة لأمطار غزيرة ومتوسطة وحالة من عدم الاستقرار الجوي.

وفي مدينة مرسى مطروح، قام نائب المحافظ بجولة ميدانية لتفقد أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي في التعامل مع تراكمات مياه الأمطار باستخدام السيارات والمعدات اللازمة. وقد تمركزت فرق الطوارئ في عدة مناطق من المدينة، بما في ذلك الشوارع الرئيسية والطريق الساحلي، لمواجهة تجمعات المياه.

كما تابع قطاع الكهرباء في المحافظة البلاغات الواردة من المواطنين، وقام بمتابعة استقرار التيار الكهربائي وإصلاح الأعطال. وواصلت مراكز المدن جهودها في إزالة تراكمات المياه بالتعاون مع مختلف الأجهزة مثل الحماية المدنية ومجالس المدن، من أجل تسهيل حركة المرور والحد من تأثيرات الأمطار.

وشدد محافظ مطروح على استمرار تأهب جميع الأجهزة المعنية، وتكثيف الاستعدادات لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن الطقس غير المستقر. وأكد على أهمية التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية في المدن والمراكز لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين.