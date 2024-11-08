أشار أحدث تقرير عن توقعات المحاصيل وحالة الغذاء، وهو منشور ثلاثي سنوي صادر عن نظام المعلومات العالمي والإنذار المبكر التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (GIEWS) والذي نُشر اليوم الجمعة، إلى أن 45 دولة حول العالم تحتاج إلى مساعدات خارجية للغذاء.

ويقدم التقرير تفاصيل عن الظروف في هذه البلدان، والتي تشمل 33 دولة في أفريقيا، و9 دول في آسيا، ودولتين في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ودولة واحدة في أوروبا، إلى جانب البيانات الإقليمية حول إنتاج الحبوب المتنوع للغاية المتوقع لعام 2024 في جميع أنحاء العالم.

وتم تحديد الصراعات وانعدام الأمن باعتبارها العوامل الرئيسية وراء انعدام الأمن الغذائي الشديد، حيث يواجه السكان في قطاع غزة وهايتي ومالي والسودان مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد من المستوى الخامس وفقًا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في عام 2024.

ومن المتوقع أن يكون إجمالي إنتاج الحبوب في البلدان الـ 44 ذات العجز الغذائي المنخفض الدخل أعلى قليلا من المتوسط على مدى خمس سنوات، ومن المتوقع أن يظل الإنتاج الإجمالي في البلدان الأفريقية ذات العجز الغذائي المنخفض الدخل قريبًا من المتوسط، حيث من المتوقع أن يتم تعويض انخفاض المحاصيل في جنوب أفريقيا بزيادات في مناطق أخرى.

ومن المتوقع أيضًا أن تنمو احتياجات الاستيراد لهذه المجموعة بنحو 8% عن متوسط الخمس سنوات، مع تركيز الزيادة في شرق وجنوب أفريقيا.